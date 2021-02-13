13 Şubat 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.538 -0.46 EURO 8,5290 -0.10
USD 7,0390 0.18 ALTIN 411,560 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

TESK Başkanı Palandöken açıkladı! 'Pandeminin hızı kesilir'

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 12:18 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 12:18

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın işi gereği gün içinde binlerce kişiyle temas ettiğini belirterek, "Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir." ifadesini kullandı.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, toplu taşımada faaliyet  gösteren esnafın, kafe-restoran ve kahvehane gibi yerlerde çalışanların, berber,  kuaför, büfe, kasap, terzi, manav ve bakkal gibi vatandaşla birebir temas  edenlerin öncelikli olarak aşılanması gerektiğini savundu.
 
Bunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızını keseceğini  vurgulayan Palandöken, vatandaşların da daha güvenilir şekilde esnaftan alışveriş  yapabileceğini bildirdi.
 
Palandöken, "Öncelikle esnaf aşılanırsa normal hayata hızlı dönülür.  Bulaş riski en fazla olan, en yüksek derecede önem taşıyan mesleklerin başında  taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü gibi toplu taşıma sektöründe faaliyet gösteren  esnafımız var. Okulların da açılması gündemde iken servisçilerimizin de  aşılanması çok önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Palandöken, kahveci, kıraathane, oyun salonu işletmecileri gibi şu an  tamamen kapalı iş yerlerinde de esnafın ve çalışanların aşılanmasının buraların  açılmasında önemli bir adım olacağını kaydetti.

ETİKETLER

türkiye esnaf sanatkar konfederasyon TESK
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.