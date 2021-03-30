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TESK Başkanı Palandöken açıkladı! Haksız fiyat artışı yapan firmaları...

AA |  30 Mart 2021 Salı - 12:48 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 12:48

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, haksız fiyat artışı yapan firmaları yakın takibe aldıklarını ve aynı ürünlere farklı fiyat uygulayan firmaları Rekabet Kurumu ile Ticaret Bakanlığına şikayet ettiklerini bildirdi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde artan fiyatların  sorumlusu olarak esnafın gösterilemeyeceğini vurguladı.
 
Vatandaşların ramazan ayına rahat girmesi ve bu ay boyunca fiyat  istikrarının sağlanması için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Palandöken,  fiyat istikrarının sağlanmasında TESK olarak üzerlerine düşen görevi harfiyen  yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.
 
Palandöken, bu süreçte haksız zam yapan firmaları yakın takibe  aldıklarını belirterek  şunları kaydetti:
 
"Yakın izlemeye aldığımız haksız ve gereksiz olarak aynı ürünlere  farklı fiyat uygulayan firmalarla ilgili olarak Rekabet Kurumuna ve Ticaret  Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne şikayette bulunduk. Piyasa dengelerini  sağlamak, esnafın ve halkın mağduriyetini önlemek kaçınılmaz oldu. Vatandaşın  cebini zorlayan, esnafımızın da yanlış algı ile üzerine yıkılan bu fahiş  fiyatlara karşı gereken önlemler zaman kaybedilmeden alınmalıdır."

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