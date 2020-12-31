Teselli ikramiyesi nedir? 2021 Milli Piyango teselli ikramiye tutarı ne kadar?

2020’yi geride bırakırken 2021 merhaba diyeceğimiz saatlerde ekranları başında olan pek çok kişi bir yılbaşı geleneği ilan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’ne odaklanacak. Evlerde geçireceğimiz bu yılbaşında talih kuşu büyük ikramiyesiyle şanslı bilete konacak.
Büyük ikramiyeyi 1 numara ile kaçıranlara ise teselli ikramiyesi verilecek. Peki, Teselli ikramiyesi nedir? 2021 Milli Piyango yılbaşı bileti teselli ikramiyesi ne kadar? İşte 2021 Milli Piyango teselli ikramiyesi tutarı…
TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandıktan sonra şanslı numaraların belli olması ile, Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek ikramiyeye Teselli ikramiyesi denir.
TESELLİ İKRAMİYESİ 2021 NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde belli olacak olan rakamlarla birlikte teselli ikramiyesi kazananları da netleşecek.
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
100.000.000
100.000.000
2
10.000.000
20.000.000
10
1.000.000
10.000.000
30
120.000
3.600.000
100
10.000
1.000.000
200
5.000
1.000.000
500
1.000
500.000
10.000
500
5.000.000
40.000
400
16.000.000
200.000
300
60.000.000
700.000
200
140.000.000
2.000.000
100
200.000.000
63 Tes. İkr.
100.000
6.300.000
2.950.906
563.400.000