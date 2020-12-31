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Teselli ikramiyesi nedir? 2021 Milli Piyango teselli ikramiye tutarı ne kadar?

31 Aralık 2020 Perşembe - 10:22 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 10:22

Milli Piyango Yılbaşı İkramiyesi Özel Çekilişi için nefesler tutuldu. Hayallerini 2021’e erteleyenler Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi olan 100 milyon TL’lik talih kuşunu bekliyor. Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişine saatler kala ödenecek ikramiye tutarlarını şimdiden araştırmaya başladı bile. 31 Aralık 2020 akşamı yapılacak Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi çekilişinin ardından şanslı numaralar netleşecek ve büyük ikramiyeyi 1 numara ile kaçıranlara teselli ikramiyesi verilecek. Peki, Teselli ikramiyesi nedir? 2021 Milli Piyango yılbaşı bileti teselli ikramiyesi ne kadar? İşte 2021 Milli Piyango teselli ikramiyesi tutarı…


2020’yi geride bırakırken 2021 merhaba diyeceğimiz saatlerde ekranları başında olan pek çok kişi bir yılbaşı geleneği ilan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’ne odaklanacak. Evlerde geçireceğimiz bu yılbaşında talih kuşu büyük ikramiyesiyle şanslı bilete konacak. 
 
 
Büyük ikramiyeyi 1 numara ile kaçıranlara ise teselli ikramiyesi verilecek. Peki, Teselli ikramiyesi nedir? 2021 Milli Piyango yılbaşı bileti teselli ikramiyesi ne kadar? İşte 2021 Milli Piyango teselli ikramiyesi tutarı…
 
 
TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandıktan sonra şanslı numaraların belli olması ile, Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek ikramiyeye Teselli ikramiyesi denir.
 
 
 
TESELLİ İKRAMİYESİ 2021 NE KADAR?
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde belli olacak olan rakamlarla birlikte teselli ikramiyesi kazananları da netleşecek. 
 

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

100.000.000

100.000.000

2

10.000.000

20.000.000

10

1.000.000

10.000.000

30

120.000

3.600.000

100

10.000

1.000.000

200

5.000

1.000.000

500

1.000

500.000

10.000

500

5.000.000

40.000

400

16.000.000

200.000

300

60.000.000

700.000

200

140.000.000

2.000.000

100

200.000.000

63 Tes. İkr.

100.000

6.300.000

2.950.906

 

563.400.000

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