Terter nerede? Ermenistan Terter'i vuruyor!

Terter, Ermenistan'ın yoğun ateş altına aldığı sivil bölgelerden yalnızca biri. Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine olan saldırıları devam ediyor. Dünya basını ve Türk televizyonları da Ermenistan'ın hain saldırısını anbean ekranlara taşıyor. Peki, Terter nerede? Terter'de son durum ne? Terter Azerbaycan haritasında nerede? İşte Terter hakkında merak edilenler...
Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın yerleşim yerlerine sivillere hedef alan saldırılar düznleniyor. Ermenistan'ın sivillere hedef alan saldırıları ise dünya basını ve Türk televizyonları canlı olarak yayınlıyor.
Havan mermileri ile saldırılarına devam eden Ermenistan füze saldırıları ile de saldırıyor.
TERTER NERESİ?
Terter, Azerbaycan'da bulunan ve 2008 yılında yapılan sayıma göre nüfusu 18.200 kişilik nüfusa sahip olan bir şehirdir. Terter Rayonunun idarî merkezidir.1991'de Mir Beşir adı ile adlandırılmıştır.
TERTER RAYONU NEREDE?
Azerbaycan'da bir şehir olan Terter Rayonu'nun idarî merkezidir. Azerbaycan'da bir rayon olan Terter Rayonu'nun merkezi Terter şehridir. Rayonun arazisi Karabağ Savaşı sonucunda kısmen Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin işgali altındadır ve Terter Rayonu'nun batı kesimi de facto Dağlık