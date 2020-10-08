08 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.150 -0.17 EURO 9,3510 0.81
USD 7,9390 0.73 ALTIN 483,340 1.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ters yöne giren araç kazaya sebep oldu: 4 yaralı

İHA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 23:29 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 23:29

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ters yöne giren araç, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Bartın-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Çaycuma ilçesi Hacılar köyü mevkiinde ters yöne giren Z.T.'nin hakimiyetindeki 74 BV 770 plakalı Fiat Doblo marka araç, Saltukova'dan Çaycuma'ya gitmekte olan O.K. hakimiyetindeki 34 BLZ 358 plakalı Fiat Fiorino marka araca çarptı. Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Araçta sıkışan yaralılar için Çaycuma itfaiyesinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden kurtardığı yaralılar Z.T., T.T., O.K. ve C.Ş. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 
 
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER

Zonguldak Çaycuma Kaza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.