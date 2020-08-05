05 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.092 0.43 EURO 8,3930 2.78
USD 7,0510 2.21 ALTIN 461,860 3.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ters rüzgara kapılan paraşütçü yere çakıldı

İHA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 21:26 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 21:26

Adana’da ters rüzgara kapılan yamaç paraşütçüsü boş bir araziye düştü. Yaralanan paraşütçü hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi civarında, yamaç paraşütü ile uçuş yapan Mehmet Hançer ters rüzgara kapıldı. Hançer ters rüzgara kapılması sonucunda boş bir araziye düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Hançer’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

Adana paraşütçü arazi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.