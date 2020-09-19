Ters omuz protezi nedir, hangi durumlarda kullanılır?

Ters omuz protezi, omuzda kullanılan protezlerden bir tanesidir. Tıpkı kalça ve diz ekleminde olduğu gibi çok değişik protezler omuzda da kullanılır. Normalde kol kemiğinin baş kısmı yuvarlak, karşısı da çukur bir durumdadır. Özellikle omuzu hareket ettiren kasların yırtıldığı, omzun çok fonksiyon görmediği durumlarda son aşama protezler ters omuz protezleridir.