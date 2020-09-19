Ters omuz protezi, omuzda kullanılan protezlerden bir tanesidir. Tıpkı kalça ve diz ekleminde olduğu gibi çok değişik protezler omuzda da kullanılır. Normalde kol kemiğinin baş kısmı yuvarlak, karşısı da çukur bir durumdadır. Özellikle omuzu hareket ettiren kasların yırtıldığı, omzun çok fonksiyon görmediği durumlarda son aşama protezler ters omuz protezleridir.
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Ters omuz protezi nedir, hangi durumlarda kullanılır?
19 Eylül 2020 Cumartesi - 16:52 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 16:53
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Ters omuz protezi nedir, hangi durumlarda kullanılır?
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