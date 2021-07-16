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Ters durak şaşkınlığı! Gören anlam veremiyor: 'Mantıksız ve çok garip'
İstanbul Beşiktaş'ta İETT durağının yola değil binaya dönük olması otobüs bekleyen yolcuları şaşırtıyor. Durakta bekleyenler, yolu değil karşıdaki binanın duvarını görüyor. Bu nedenle yolcular, durak yerine çevresinde bekliyor. İETT yetkilileri ise 2010 yılında konulan durağın kaldırımın dar olması nedeniyle ters konumlandırıldığını belirtti.
Beşiktaş'ta bulunan İETT durağının, otobüslerin geldiği yöne değil, karşıdaki binanın duvarını görecek şekilde konumlandırılması görenleri şakına çeviriyor.