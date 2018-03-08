Teröristlerin yaraladığı kadın, operasyon bölgesinden kurtarıldı

Cinderes’in kırsalında bulunan Hacı İskender köyünden kaçmak isterken, teröristler tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın yaralandı. Hemen Deyr Balut köyüne kaçan kadın TSK, 112 ve UMKE’nin operasyonuyla kurtarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında önemli adımlar atılıyor. Afrin kırsalında bulunan Cinderes bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Cinderes çevresi TSK ve ÖSO tarafından kuşatılırken, meskun mahal operasyonları da kısmen başladı.

Kaçarken kurşun yağmuruna tutuldular

Sıcak çatışmaların yaşandığı Cinderes kırsalında bulunan Hacı İskender Köyünden kaçmak isteyen karı-koca teröristlerin hedefi oldu. Deyr Balut Köyüne gelmek isteyen ailenin içinde bulunduğu kamyonet kurşun yağmura tutuldu. Kamyonet kurşunların hedefi olurken, Suriyeli bir kadın yaralandı. Yaralı halde Deyr Balut Köyüne gelen ailenin yardımına ise TSK yetişti. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye 112, UMKE, Kızılay ve askerler sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin geniş güvenlik önlemleri altında yaralı kadın 112 ambulansı ile Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadının bulunduğu köyden, tahliye edilmesi anları ise İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından sınır ötesinde görüntülendi. Yaralı kadına hastaneye sevki sırasında gözyaşlarına boğuldu. Kadının eşi kendilerini bölgeden güvenli bir şekilde bölgeden tahliye eden Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etti.