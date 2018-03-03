Teröristlerin telsizinde Raco anonsu: Burası düşerse...

Afrin'e yönelik başlatılan operasyonda en kritik yerlerden biri olan Raco belde merkezinde kontrol sağlandı. TSK ve ÖSO ilerleyişini sürdürürken, örgütünün sözde yöneticileri Raco'daki teröristlere telsizden 'acil' anons geçti: Burası düşerse, Afrin'e kadar durduramazsınız...

Bölgedeki en yüksek dağların bu bölgede olduğunu ve terör örgütünün yoğun bir şekilde terörist faaliyetlerde bulunduğunu ifade edilirken, TSK ve ÖSO'nun Raco'ya girmesiyle birlikte PYD'lilerin geçtiği telsiz anonsunda yer alan ifadelerini paylaştı.

Terör örgütünün yönetim kadrosundaki bir teröristin "Burası düşerse, Afrin'e kadar durduramazsınız" diye anons geçtiğini aktardı. (Yeni Şafak)