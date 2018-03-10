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Teröristlerin tecavüzleri sonucu doğan binlerce çocuk terk edildi

10 Mart 2018 Cumartesi - 7:46 | Son Güncelleme : 10 03 2018 - 7:46

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, Irak'ta DEAŞ militanlarının tecavüzleri sonucu doğan çocukların birçoğunun kabul görmediğini ve terk edildiğini söyledi.


Patten, Irak'a yaptığı 8 günlük ziyaretin ardından BM Genel  Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ militanlarının  elinden kurtulan kadınlar ile kız çocuklarının maruz kaldığı cinsel şiddet  olaylarına dikkati çekti. Bağdat, Erbil ve Musul'da hükümet yetkilileri, sivil toplum örgütü  temsilcileri, dini liderler ile DEAŞ'ın elinden kurtulan kadınlar ve kız  çocuklarıyla görüşmeler yaptığını belirten Patten, "Sağ kalanların yürek burkan  hikayelerini ilk elden dinledim." dedi.
 
Ülkede bin 500'ü kadın ve kız çocuğu olmak üzere 3 bin 154 Ezidi ile  600'ü kadın, 250'si çocuk Türkmen ve Şii bin 200 kişinin hala kayıp olduğunu  aktaran Patten, DEAŞ militanların tecavüzleri sonrası doğan çocukların toplumda  kabul görmediğini vurguladı. Patten, "Tecavüz sonrası doğan birçok çocuk terk ediliyor. Bazı dini  liderler empati gösterse de kabile liderleri tecavüzden doğan çocukları kabul  etmede büyük bir isteksizlik sergiliyor. Musul'da yetkililer terk edilen binlerce  çocuk için yetimhane açmak zorunda kaldıkları bilgisini verdi." diye konuştu.

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