Teröristlerin korkulu rüyası: 'Şimşekler Taburu'

'HAİNLERİN İNLERİNE GİRİYORUZ'

Güvenlik korucuları ile birlikte operasyona çıkan Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan 'Şimşekler Taburu'nun, teröristlerin korkulu rüyası olduğunu söyledi.

Güvenlik koruculuğu teşkilatı mensubu olmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Kahraman "Bizler ülkemizin üçüncü büyük silahlı gücü olup, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarda ve vatan savunmasında her zaman en ön saflarda askerimiz ve polisimiz gibi yerimizi almış ve her zaman hazır olma ülküsünü kendine şiar edinmiş neferleriz. Bu teşkilat mensubunun her bir bireyi vatan uğruna serden geçmiş ve gerektiğinde canını seve seve feda edebilecek canlardır. Güvenlik korucuları, bu terör örgütü mensubu olan hainlerin inlerine girmiştir, her operasyonda var oldular ve var olmaya devam edecekler. Bizler, devletimizin bize görev buyurduğu Suriye 'de vardık; Şırnak'ta, Van'da, Hakkari 'de ve Hatay 'da da varız ve var olmaya devam edeceğiz. Milattan önce 209'da Metehan'ın kurduğu köklü Türk ordu sisteminin disiplin terbiyesini içinde barındıran bu teşkilat; dosta güven, düşmana korku salmaya muktedirdir. Türk ordusu muazzam gücüne rağmen hiçbir zaman aman dileyene zulüm yapmamış bir teşkilattır" diye konuştu.