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Teröristlerin korkulu rüyası olacak! 8 farklı hedefe saldırı...

DHA |  12 Eylül 2020 Cumartesi - 11:17 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 11:20

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı, İHA'larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz" dedi.


Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Minyatür Bombanın atışlı testlerinin sürdüğünü bildirdi. 
 
Demir, "Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı, İHA'larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
 
 
TEK SORTİDE 8 FARKLI HEDEFE SALDIRI
 
Minyatür Bomba, Çoklu Taşıma Salanı ile uçağın bir istasyonunda 4 adet taşınabiliyor, tek sortide 8 farklı hedefe saldırıya imkân veriyor. Açılır kanatları ile 55 NM menzildeki hedeflere karşı etkin olan Minyatür Bomba, delici burun yapısı ile güçlendirilmiş betonu delebiliyor, hassas vuruş yeteneği ile de çevreye daha az hasar verme özelliğine sahip.
 
 
 
 

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Minyatür Bomba İHA Savunma Sanayii
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