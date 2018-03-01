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Teröristlerin kaçtıkları köyde lav silahlı ele geçirildi

01 Mart 2018 Perşembe - 10:57 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 11:00

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Mersava bölgesinde teröristlerin mevzilerinde lav ve uzun namlulu silahlar ile patlayıcı ele geçirildi


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda hızla ilerleyen askerler, bölgeyi terk edip kaçan terör örgütlerinin mevzilerinde lav ve uzun namlulu silahlar ele geçirdi.

PATLAMAYA HAZIR EYP ELE GEÇİRİLDİ
 
DHA'nın haberine göre, teröristlerin silahları bırakarak kaçtıkları ortaya çıktı. Bir mevzide ise mutfak tüpü ile yapılmış patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. El yapımı patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
 

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