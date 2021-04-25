Teröristlerin inleri yerle bir edildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların planlandığı gibi devam ettiği belirtilerek, "Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetleri'miz de terör hedeflerini yerle bir etti." ifadelerine yer verildi.

Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/IL4NCp10UP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2021