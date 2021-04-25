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Teröristlerin inleri yerle bir edildi!

AA |  25 Nisan 2021 Pazar - 13:28 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 13:45

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerinin vurulduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların planlandığı gibi devam  ettiği belirtilerek, "Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda kahraman  komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetleri'miz de terör  hedeflerini yerle bir etti." ifadelerine yer verildi.
 
  
 

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Pençe-Şimşek Pençe-Yıldırım pkk
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