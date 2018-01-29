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Teröristlerin 300 metrelik "televizyonlu" tünelini AA görüntüledi

AA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 14:48 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 15:09

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'in kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait tünel ve mevziler, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.


TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak,  Afrin civarında PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek,  kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20  Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.
 
Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş  Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM  sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde,  Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında, terör  hedefleri vurulmaya devam ediliyor.
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusuna bağlı  güçler, Afrin'in batısından ilerleyişlerini sürdürüyor. Harekat kapsamında  temizlenen bölgelerdeki terör örgütü PYD/PKK mevzileri dikkati çekiyor.
 
AA ekibi, Afrin'in batısında PYD/PKK üyesi teröristlerce kullanılan  mevzi ve tüneli görüntüledi.
 
Betondan inşa edilen yaklaşık 90 santimetre kalınlığında, 1,5 metre  genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünelde televizyon dahi bulunurken  teröristler kum ve taşlarla kapladıkları bu yapılar sayesinde olası hava  harekatlarından korunmaya, buralardan Mehmetçik'e saldırmaya çalışıyordu.
 
Farklı bölümlerden oluşan 300 metre uzunluğundaki tünelde gözetleme ve  saldırı için küçük koruganlar bulunuyor. Tünelin belli bölümleri kum torbalarıyla  güçlendirilmiş mevzilere açılıyor.
 
Aydınlatmanın çekilen elektriğe bağlı lambalarla sağlandığı tünelde  havalandırma bölümleri görülüyor. Tünelde teröristlerce mutfak olarak kullanılan  bir alan yer alırken bir başka bölümde ise uydu yayınlarının izlenebildiği  televizyon bulunuyor.
 
Silindir mevziler
 
Kontrol altına alınan bölgede teröristlerce kullanılan silindir  şeklinde mevziler de yer alıyor. Dışarıdan belli olmaması için tünellerin ve söz  konusu mevzilerin üzerini taş ve kumlarla kapatan teröristlerin buralardan hudut  hattını ve buralardaki Mehmetçik'i gözetlediği belirtiliyor.
 
Silindirik mevzinin şeklinden dolayı daha zor belli olduğu ve olası  atışlar için hedef küçülttüğü ifade ediliyor.

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