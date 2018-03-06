Teröristleri evlerinde saklamışlar

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgüt üyelerini evlerinde sakladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan biri tutuklu 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Irak uyruklu M.A.A.H, M.M.A.H. ve M.K.İ.E. katıldı. Iraklı A.A.K. ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Sanıkların ifadeleri tercüman aracılığıyla alındı.

Duruşmada, sanıklara, biri terör örgütü DEAŞ'ın eski sözde "Telafer emiri" olduğu iddia edilen 3 örgüt mensubunu Kırşehir'deki evlerinde neden sakladıkları soruldu.

Tutuksuz kadın sanık M.K.İ.E, kocası ve oğluyla yaşadıkları Kırşehir'deki evlerinde 3 gün kalanlardan 2'sinin erkek kardeşleri olduğunu, birkaç gün kaldıktan sonra ayrıldıklarını ileri sürdü.

İki kardeşinin Irak'ın Telafer şehrinde DEAŞ'ın zorbalıkları yüzünden 5-6 ay örgüte katılmak zorunda kaldıklarını öne süren M.K.İ.E, yanlarındaki diğer kişiyi tanımadığını söyledi.

M.A.A.H. da evinde kalanların DEAŞ üyesi olduklarını bilmediğini savundu. Bu kişilerin, eşinin akrabaları olduğunu belirten M.A.A.H, daha sonra kendilerine ev tutup ayrıldıklarını kaydetti.

Sanıklardan M.M.A.H. ise Telafer'de topladıkları gençlere örgüte katılmaları konusunda baskı yapması üzerine bir ay süreyle DEAŞ'ın içinde yer aldığını, daha sonra kaçtığını iddia etti.

SEGBİS ile ifade veren kadın A.A.K. de Irak'ın Selahattin kentinde yaşarken Türkiye'ye kaçak yollarla geldiğini, Kırşehir'deki evinde ele geçirilen altın ve paraları, Irak'ta ticaret yaptıkları için biriktirdiklerini ileri sürdü.

Evinde ele geçirilen flaş bellekteki silahlı DEAŞ'lılara ait fotoğraflar da sorulan A.A.K, flaş belleğin Irak'taki bir arkadaşı tarafından emanet verildiğini, daha sonra kendisinden alınmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle M.M.A.H'nin de tutuklanmasına, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.