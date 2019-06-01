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Teröristlere 'Pençe' darbesi! Öldürülen terörist sayısı...

AA |  01 Haziran 2019 Cumartesi - 9:32 | Son Güncelleme : 01 06 2019 - 10:01

Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22'ye yükseldi.


 Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan  harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.Buna göre, harekatta 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.  Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı  22 oldu.
 
    
Harekat kapsamında, Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak  ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2 bin) doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve  başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 7 kutu (2 bin 800) AK-47 mühimmatı ve yaşam  malzemeleri ele geçirildi. Bakanlık ayrıca harekat sırasında ele geçirilen doçka mühimmatı ve  roket başlıklarının görüntüsünü de paylaştı.
 
    Bakanlık ayrıca harekat sırasında ele geçirilen doçka mühimmatı ve  roket başlıklarının görüntüsünü de paylaştı.

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