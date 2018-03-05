Teröristlere bomba yağıyor

İdlib'de AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesinde önceden belirlenmiş YPG/PKK-DEAŞ hedeflerini vuruyor.

TSK ve ÖSO, dün Cinderes'in kuzeybatısındaki Şeyh Hadid belde merkezini ve önceki gün de Şeyh Hadid'in kuzeyindeki Racu belde merkezlerini ele geçirmişti.

Böylece Afrin'de 3 belde merkezi kurtarılmıştı.

Sabah saatlerinde de TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeran beldesinin Beluşank ve Alıcı köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan temizledi.

Harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 3'ü belde merkezi, 104'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 136 nokta ele geçirilmiş oldu.