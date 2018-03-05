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Teröristlere bomba yağıyor

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 13:49 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 13:49

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'in Cinderes beldesindeki terör hedeflerine hava operasyonu düzenliyor.


İdlib'de AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları,  Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesinde önceden belirlenmiş YPG/PKK-DEAŞ  hedeflerini vuruyor.
 
TSK ve ÖSO, dün Cinderes'in kuzeybatısındaki Şeyh Hadid belde  merkezini ve önceki gün de Şeyh Hadid'in kuzeyindeki Racu belde merkezlerini ele  geçirmişti.
 
Böylece Afrin'de 3 belde merkezi kurtarılmıştı.
 
Sabah saatlerinde de TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeran  beldesinin Beluşank ve Alıcı köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan  temizledi.
 
Harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 3'ü  belde merkezi, 104'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe,  biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 136 nokta ele geçirilmiş oldu.

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