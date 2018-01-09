Teröristlere bir darbe daha! PKK gün geçtikçe kaybediyor

Tunceli'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda teröristlerin kullandığı 1 sığınak, 1 kilogram patlayıcı ve çok miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edildi

Tunceli Valiliği, merkez ve Pertek ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.

Bugün yapılan operasyonlarda teröristlerin kullandığı 1 sığınağın imha edildiği bildirilen Valilik açıklamasında, “İl Jandarma Komutanlığımızca merkez ve Pertek ilçemiz kırsalında yapılan operasyonlarda toprak altına gizlenmiş vaziyette ve sığınak içerisinde 1 kilogram patlayıcı madde, 3 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 2 adet cep telefonu, 1 adet çadır, 1 adet branda, 20 adet pil, 10 adet pil bloğu, 1 adet gaz lambası, 5 adet kürek, 2 adet kazma, 3 adet balyoz, 2 adet keser, 4 adet murç, 2 adet çekiç, 24 adet bant, 400 metre elektrik kablosu, 1000metre ince telefon kablosu, 1 adet tabanca kılıfı, 3 çift ayakkabı, 1 adet yağmurluk, 1 adet çakmak gazı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.