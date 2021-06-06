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Teröristlere bir darbe daha! İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

06 Haziran 2021 Pazar - 13:41 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 13:42

İçişleri Bakanlığı yapılan açıklamada, Bitlis-Hizan ilçesi Akbıyık köyü kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


İçişleri Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,-Hizan ilçesi Akbıyık köyü kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
 
 
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
 
"Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Hizan ilçesi Akbıyık köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J- SİHA, Atak Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam ediyor.  
 
Bölgede operasyon devam ediyor."
 
 
 

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