Teröristlere bir darbe daha! İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

İçişleri Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,-Hizan ilçesi Akbıyık köyü kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Hizan ilçesi Akbıyık köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J- SİHA, Atak Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam ediyor.
Bölgede operasyon devam ediyor."