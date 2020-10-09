İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Barış Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde, teröristlere ait 3 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet büyük telsiz ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.
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Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
DHA | 09 Ekim 2020 Cuma - 22:46 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 22:46