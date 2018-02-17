Teröristlerden saldırı: 5'i ÖSO, 2 Türk askeri yaralandı

Suriye sınırında bulunan Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe sınır karakolunu PKK-YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 5 ÖSO, 2 Türk askeri olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Olay, 15.00 sıralarında Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe köyünde bulunan ÖSO birliklerine PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca havan saldırısı düzenlendi. Yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 5 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 2 Türk askeri yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.