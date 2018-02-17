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Teröristlerden saldırı: 5'i ÖSO, 2 Türk askeri yaralandı

17 Şubat 2018 Cumartesi - 16:49 | Son Güncelleme : 17 02 2018 - 16:49

Teröristlerden Kalatepe Karakolu'na havanlı saldırı: 5'i ÖSO, 2 Türk askeri yaralandı


Suriye sınırında bulunan Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe sınır karakolunu PKK-YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 5 ÖSO, 2 Türk askeri olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Olay, 15.00 sıralarında Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe köyünde bulunan ÖSO birliklerine PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca havan saldırısı düzenlendi. Yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 5 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 2 Türk askeri yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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