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Teröristler ihtiyar köylüleri bağlayıp mayınla tuzakladı

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 9:35 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 9:41

Terör örgütünden kurtarılan Maskah köyünde bir depoda bulunan, elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklanmış 4 yaşlı köylü, YPG/PKK'nın, Afrin'de sivilleri silah zoruyla kaçırarak canlı kalkan yaptığının kanıtı oldu.


Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen  Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, şehrin kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı  Maskah köyünün teröristlerden temizlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
 
Operasyon sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce köyde, kapısı el  bombasıyla tuzaklanan depoda, elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı  patlayıcı yerleştirilen 80-90 yaşlarında 4 sivil belirlendi.
  
Bunun üzerine, mayın ve el yapımı patlayıcı düzenekleri, Mayın ve El  Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından etkisiz hale getirildi.
 
Siviller, daha sonra emniyetli şekilde bölgeden çıkarılarak hudut  karakoluna sevk edildi.
 
 
Köyde 12 bomba düzeneği bulundu
 
Operasyon kapsamında, köyde benzer durumla karşılaşma olasılığı  bulunan diğer evlerde de titizlikle arama yapıldı.
 
Köyde toplam 12 bomba düzeneği bulunarak kontrollü imha edildi.
 
Olayın fotoğrafları, terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak  kullandığını ve yardıma gelecek TSK unsurlarına da bu yöntemle zayiat verdirmek  istediğini gözler önüne serdi.
 
TSK ve ÖSO unsurlarınca dün Maskah köyü YPG/PKK-DEAŞ'tan  kurtarılmıştı.

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