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Teröristler harekete geçti! 400 araçlık konvoy

17 Ocak 2018 Çarşamba - 15:03 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 15:03

Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla Münbiç’teki unsurlarıyla yığınak yapmaya başladı.


AA'nın Münbiç’teki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü Fırat Nehri’nin batısında yer alan ilçede geniş yığınaklar yapıyor.
 
400 ARAÇLIK KONVOY
 
İçlerinde ABD’nin verdiği zırhlı araçların da bulunduğu yaklaşık 400 araçlık konvoy, Münbiç merkezine geldi. Araçlar ve taşıdıkları teröristler daha sonra ilçenin iki noktasına gönderildi.
 
Yığınaklardan ilki, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin güneydoğu hattının karşısında yer alan Arima beldesi ile Lübnani Çiftliği’ne yapıldı.
 
AFRİN'E TAKVİYE 
 
Terör örgütü, ikinci yığınağını, Münbiç’in güneyindeki Silo bölgesinde yapıyor. Silo’daki yığınağın, örgüt ile Beşşar Esed rejiminin arasındaki sınırı oluşturan hatta yapılması, Afrin’e takviye unsur gönderileceği şeklinde değerlendiriliyor. Münbiç’in Afrin ile doğrudan fiziki teması bulunmadığı için, teröristlerin rejim kontrolündeki alandan sevk edilmesi gerekiyor.
 

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