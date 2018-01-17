Teröristler harekete geçti! 400 araçlık konvoy

AA'nın Münbiç’teki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü Fırat Nehri’nin batısında yer alan ilçede geniş yığınaklar yapıyor.

400 ARAÇLIK KONVOY

İçlerinde ABD ’nin verdiği zırhlı araçların da bulunduğu yaklaşık 400 araçlık konvoy, Münbiç merkezine geldi. Araçlar ve taşıdıkları teröristler daha sonra ilçenin iki noktasına gönderildi.

Yığınaklardan ilki, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin güneydoğu hattının karşısında yer alan Arima beldesi ile Lübnani Çiftliği’ne yapıldı.

AFRİN'E TAKVİYE

Terör örgütü, ikinci yığınağını, Münbiç’in güneyindeki Silo bölgesinde yapıyor. Silo’daki yığınağın, örgüt ile Beşşar Esed rejiminin arasındaki sınırı oluşturan hatta yapılması, Afrin’e takviye unsur gönderileceği şeklinde değerlendiriliyor. Münbiç’in Afrin ile doğrudan fiziki teması bulunmadığı için, teröristlerin rejim kontrolündeki alandan sevk edilmesi gerekiyor.