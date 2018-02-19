Teröristler camiyi karargaha çevirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü Afrindeki terör unsurlarını yok etmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 72 savaş uçağıyla düzenlediği hava bombardımanı ile Zeytin Dalı Harekatını başlattı. Harekat kapsamında Kilis ve Hatayın ilçelerini tehdit eden roket ve havan saldırılarının yapıldığı noktalara öncelik vererek Afrin kırsalında operasyonlar düzenledi. Operasyonlar ile Türkiye sınırına yakın noktada bulunan çok sayıda köy ile dağ, tepe ve stratejik nokta teröristlerden temizlenerek özgürleştirildi. Harekat kapsamında savaş uçakları, karadan ateş destek vasıtaları ile terör hedefleri vurulmaya devam ederken TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri de Afrin kırsalındaki terör unsurlarının bulunduğu bölgelerde operasyonlarını sürdürüyor.

Afrinin batısında harekat yoğun olarak devam ederken, kentin doğusunda PYD/PKK terör örgütü denetiminde bulunan Tel Rıfat, Minnag, Melkiye, Ayn Dakna, Maranez ve Bafelyun bölgesinde de Özgür Suriye Ordusu güçleri oluşturulan kontrol noktalarında eli tetikte görev yapıyor. ÖSO kuvvetleri sık sık teröristlerin yaptığı taciz ateşi ve saldırıları anında karşılık vererek püskürtüyor.

TERÖRİSTLER CAMİYİ KARARGAH YAPTI

Azez ile Afrin arasındaki kritik noktalardan birisi olan Maranez bölgesinde PYD/PKKlı teröristler, çatışmalarda hasar gören camiyi karargaha dönüştürdü. Maranez Köyü camisinin etrafına derin hendekler kazarak burada siperler oluşturan teröristler, zaman zaman bu noktadan Azez kent merkezini hedef alan roket ve havan saldırıları yapıyor. Teröristler ayrıca caminin içerisinde de açtıkları mazgallarda nöbet tutup, birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan ÖSO güçlerine sık sık uzun namlulu tüfeklerle ateş açıyor.

PYD/PKKlı teröristlerin camiyi karargaha dönüştürmesindeki asıl amacın ise TSK ve ÖSO güçlerinin ibadethaneye kutsallığından dolayı ateş açamayacağı için kendilerine avantaj sağlamak olduğu bildirildi.