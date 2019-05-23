Teröristin yakalandıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı

Terörist Aras Aslan’ın HES şantiyesinde yiyecek istediği ve çalışanların oyalamak için beklettikleri sırada çekilen fotoğrafında perişan ve yorgun bir vaziyette olduğu gözlemlendi.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığında ifadesi süren terörist Aslan’ın da örgüte çok kızgın olduğu, ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Düdükkanlı ile bir yıl boyunca sığınakta kaldıklarını, askeri operasyonun kış mevsiminde dahi sürdüğü için yiyecek depolarına gidemediklerini ifade ettiği öğrenildi.
Bölgede birçok eyleme katıldığı ve ‘Terörden Arananlar’ listesinde ‘gri’ kategoride arandığı belirlenen Aslan’ın sorgusu devam ediyor. Öte yandan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Koordinesinde Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane ve Ordu kırsalında bin 700 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandoların da katıldığı faaliyetlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.
PKK’lı terörist Aras Aslan, Gümüşhane-Giresun sınırındaki geçiş güzergahları ile bölgedeki sığınakları jandarmaya gösterdi.Aras Aslan’a ait sırt çantası ve silahı da ele geçirilirken, HES yakınında vadi içinde bulunan bazı yaşam malzemesi eşyalar da kontrollü olarak patlayıcı ile imha edildi. Araç içerisinde elleri kelepçeli olarak bölgedeki yaylaları da gezen Aslan, yayla evlerinden nasıl hırsızlık yaparak erzak çaldıklarını ve çaldıkları erzakları götürdükleri sığınak ile depoları da tek tek anlattı. Aras Aslan, Espiye ve Güce kırsalında yer göstermeye devam ederken, diğer PKK’lı terörist ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Dudkanlu’da Trabzon Tonya’da depo ve sığınaklar ile geçiş güzergahlarını gösterdi.
Tunceli üzerinden bölgeye yeni geleceği değerlendirilen terörist grubun tüm geçiş güzergahları da kesilirken, operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.