Teröristin yakalandıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı

PKK’lı terörist Aras Aslan, Gümüşhane-Giresun sınırındaki geçiş güzergahları ile bölgedeki sığınakları jandarmaya gösterdi.Aras Aslan’a ait sırt çantası ve silahı da ele geçirilirken, HES yakınında vadi içinde bulunan bazı yaşam malzemesi eşyalar da kontrollü olarak patlayıcı ile imha edildi. Araç içerisinde elleri kelepçeli olarak bölgedeki yaylaları da gezen Aslan, yayla evlerinden nasıl hırsızlık yaparak erzak çaldıklarını ve çaldıkları erzakları götürdükleri sığınak ile depoları da tek tek anlattı. Aras Aslan, Espiye ve Güce kırsalında yer göstermeye devam ederken, diğer PKK’lı terörist ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Dudkanlu’da Trabzon Tonya’da depo ve sığınaklar ile geçiş güzergahlarını gösterdi.

Tunceli üzerinden bölgeye yeni geleceği değerlendirilen terörist grubun tüm geçiş güzergahları da kesilirken, operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.