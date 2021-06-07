Teröristbaşı Fetullah Gülen’in öz yeğeni her şeyi itiraf etti

MİT’in Kenya ’da yakalayıp Türkiye’ye getirdiği Selahaddin Gülen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Yeğen Gülen ifadelerinde, FETÖ içindeki güç kavgasına ilişin de açıklamalarda bulundu. Yeğen Gülen, ablasının eşi olan Cevdet Türkyolu’nun Gülen’e en yakın kişi olduğunu belirterek, ifadesinde özetle şunları söyledi: TÜRKYOL İLE ÖZCAN KAVGASI “Tüm özel istek ve işlerini yapan, en özelini bilen kişidir. Odasının temizlenmesinden çamaşırlarının yıkanmasına kadar her şeyi ile ilgilenen kişidir. Fetullah Gülen’in odasının giriş kartı sadece ondadır. Burada açmak istediğim bir konu eniştem Cevdet Türkyolu ile Mustafa Özcan arasındaki yıllardır süren husumet, 15 Temmuz ’dan sonra iyice gün yüzüne çıktı. Mustafa Özcan örgütün tüm kontrolünü ve para gibi tüm gücünü kendi altında toplamak istiyordu. Alp Aslandoğan, Fetullah Gülen’in diyalog sorumlusudur. Gülen’in bilgisi dahilinde olmayan hiçbir açıklamayı paylaşmaz. Ancak bir defasında Mustafa Özcan, Ali Ursavaş, Mustafa Yeşil ve bazı heyet üyeleri hazırladıkları bir bildiriyi Alp Aslandoğan’a vererek bunun, Gülen’in bilgisi dahilinde olduğunu söyleyerek Twitter ’dan yayını yapıldı. Bu bilgi de Türkiye’de ‘cemaatte bölünme’ şeklinde konuşuldu. Bu yayından Gülen’in haberi olmadığını öğrenen Alp Aslandoğan YouTube ’dan özür videosu yayınladı.”

O BİNADA MOLLALAR NÖBET TUTAR

“Amcam Fetullah Gülen’in kalmış olduğu yer büyük binadadır. Bir normal girişi, bir de sadece Cevdet Türkyolu’nun girebildiği garaj girişi vardır. Bu garajdan direk amcam Fetullah Gülen’in odasının olduğu kata geçiş vardır. Amcamın hizmetinde olan mollalar her gün dönüşümlü nöbet tutmaktadır. Mollalar veya istişare üyeleri amcamın katına telefon çıkaramazdı.”

GÜVENLİĞİ ABD’Lİ FİRMA SAĞLIYOR