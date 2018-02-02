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Terörist Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten

02 Şubat 2018 Cuma - 17:03 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 17:03

Hatay'da hakkındaki 3 dava kapsamında, THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşısı ve 2013'te Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının firari sanığı da olan terörist Mihraç Ural'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı


Hatay'da hakkındaki 3 dava kapsamında,  THKP-C Acilciler  terör örgütü elebaşısı ve 2013 yılında Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan  terör saldırısının da firari sanığı olan terörist Mihraç Ural'ın yakalanması için  kırmızı bülten çıkarıldı. 
 
Hatay 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde "silahlı terör örgütü kurmak  veya yönetmek" suçundan 15'er yıl, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise aynı suçlardan  22,5 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle  hakkında dava açılan Ural için kırmızı bülten düzenlendi.
 
Tutuklamaya yönelik "yakalama" kararıyla aranan Ural için çıkarılan  kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel  Müdürlüğüne gönderildi.
 
Ural'ın yargılandığı dava dosyalarında, kuvvetli delillerin varlığı,  tape ve görüşme kayıtları ile Türkiye içinde silahlı emir ve talimatlar verdiğine  yönelik delilerin yer aldığı belirtildi.
 
Terörist Ural hakkındaki iddianamelerde, halkı ayaklanmaya çağırdığına  yönelik bilgiler de yer aldı.
 
Dışişleri Bakanlığı terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi  katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istemişti.

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