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Terörist Delil Hıso yakalandı!

AA |  12 Ekim 2021 Salı - 11:43 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 11:43

İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı.


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Fethi Sekin terörist Delil Hıso
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