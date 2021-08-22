Terörist Bin Ladin’in 'Biden' talimatı ortaya çıktı!

Taliban’ın Afganistan’daki yönetimi ele geçirmesinin ardından tüm dünya Kabil’den gelen son dakika haberlerini kilitlenmiş durumda. Kaçışlarla ve infazlarla gündeme gelen ülkeyle ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İngiliz medyası, El Kaide lideri Bin Ladin’in ülkede yaşananlarla ilgili görüşlerini Biden hakkında yıllar önce verdiği talimata ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.

Dünya günlerdir Afganistan 'ın başkenti Kabil’de yaşanan insanlık dramını konuşuyor. ABD 'nin ülkeden çekilmesi sonrası 10 günde başkent Kabil'i alan Taliban , binlerce sivilin kentteki havalimanına akın etmesine neden oldu.

Bölgeden her gün yürek burkan görüntüler gelirken, 11 Eylül terör saldırısının baş sorumlusu olan Bin Ladin'in 11 yıl önce El Kaide 'ye verdiği emir gün yüzüne çıktı.

İngiliz Daily Mail gazete sinde yer alan habere göre, Bin Ladin 2010 yılında Biden başkanlığının muhtemelen 'ABD'yi bir krize sürükleyeceği' konusunda emrindeki teröristleri uyardı.

‘BIDEN TALİMATI’ İDDİASI

Aynı habere göre, Bin Ladin, lider olacağını umarak El Kaide'nin Biden'a suikast düzenlemesini yasakladı.

Gazete bu emre ev sahipliği yapan söz konusu belgenin terör örgütü liderinin 2011 yılında ABD özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğü evde bulunduğunu yazdı.

ABD İSTİHBARATI: GERÇEKÇİ DEĞİL

Belgenin varlığını ilk kez 2012'de Washington Post'a açıklayan ABD istihbarat analistleri, Obama ya da Petraeus'a yönelik planların hiçbirinin gerçekçi olmadığının da altını çizmişti.

ABD'nin Afganistan'ı işgal etme sebeplerinin başında gelen Bin Ladin, 10 yıllık bir uğraşın ardından bulunmuş ve ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.

11 EYLÜL SALDIRISININ BAŞ FAİLİ

Bin Ladin ve El Kaide, 1990'larda düzenledikleri saldırılarla isimlerini dünyaya duyurmaya başlamış ancak esas bilinirlikleri 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarıyla olmuştu.

Suudi Arabistan doğumlu olan bin Ladin, dünyanın en çok aranan ismiydi. Bin Ladin'in 100 milyonlarca dolarlık şahsi servetinin olduğu ve bunun da El Kaide`nin ana gelir kaynağı olduğu ifade ediliyor.

Bin Ladin, 11 Eylül'den önce de FBI 'ın en çok arananlar listesinde yer alıyordu.