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PKK'ya ağır darbe!

16 Haziran 2020 Salı - 9:26 | Son Güncelleme : 16 06 2020 - 9:48

Siirt ve Faraşin bölgesinde etkisiz hale getirilen toplam 7 teröristten 2'sinin turuncu kategoride, 2'sinin de gri kategoride yer aldığı belirlendi.


Siirt-Eruh- Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca hafta sonu gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1’inin 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan Jiyan kod adlı Esma Afşar olduğu belirlenirken, diğer 2 teröristin 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer aldığı tespit edildi.
 
 Siirt’te gerçekleştirilen operasyonda, Gri Liste’de yer alan sözde yönetici Mahir Nemrut kod adlı Ferit Danışman ve bombalı saldırıların sorumlusu Azad kod adlı İsmail Duman’ın etkisiz hale getirildiği belirlendi.
 
Ayrıca Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, * Faraşin Bölgesi’nde 2* terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde grup sorumlusu olarak faaliyet yürüten Brüsk kod adlı Basri Cin olduğu belirlendi.
 

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