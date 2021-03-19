Terör şüphelisi sınıra kaçarken yakalandı!

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli sınıra gitmek için bindiği araçta yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu M.E.E'nin kardeşi E.A.E'nin de terör örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, E.A.E'yi yurt dışına çıkmak için sınıra gittiği sırada aracına yapılan operasyonda gözaltına aldı.

Suriye'de terör örgütü faaliyetlerine katılmış

Sorgu işlemleri tamamlanan E.A.E, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.