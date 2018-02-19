Terör örgütünün şu yaptığına bakın! Cesetleri gizleyip...

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye büyük kayıplar verdiriyor. Havadan uçaklar terör hedeflerini vururken, karadan ise obüsler ve topçular hedeflere bomba yağdırıyor.
Türk askerleri ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi karşısında elindeki bölgeleri bir bir kaybeden terör örgütü, mevzilerden kaçan diğer teröristleri yerinde tutabilmek için her yolu deniyor.
Verilen kayıpları gizleyerek ön tarafa sürdüğü teröristlerin kaçmasını engellemeye çalışan terör örgütü, cesetlerin üzerini taş ve toprakla örtüyor.
ÖSO CESETLERİN YERİNİ KEŞFETTİ
Terör örgütünün bu şekilde yaşadığı büyük kayıpları gizlemeye çalıştığı öğrenildi. Afrin kırsalını teröristlerden bir bir arındıran Türk askeri ve ÖSO güçleri, cesetlerin yerini tespit ederek terör örgütünün ne kadar büyük bir kayıp verdiğini gün yüzüne çıkarıyor.
FIRTINA OBÜSLERİ TERÖR HEDEFLERİNİ VURUYOR
Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PKK/PYD-YPG mensupları tarafından Hatay’ın Hassa ilçesindeki Erol Çavuş Hudut Karakolu yakınlarına roket atılmasının ardından fırtına obüsleri terör hedeflerini bombardımana tuttu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ile birlikte Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, teröristler sınır birliklerine roket atmayı sürdürüyor. Saat 15.00 sıralarında teröristler tarafından atılan roket Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Erol Çavuş Hudut Karakolu yakınlarına düştü. TSK, ardından fırtına obüsleriyle terör hedeflerini bombardımana tuttu. Bölgeye askeri araçlar sevk edilirken, hareketlilik sürüyor.