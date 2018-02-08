Terör örgütünün hain 'Atme' planı!

TSK'nın 20 Ocak'ta başlattığı Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, İdlib sınırları içinde bulunan Atme mülteci kampına yönelik terör örgütünün saldırısı da gözleri bölgeye çevirdi.

ATME UYARISI

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, TSK ve ÖSO’nun Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda 19’uncu gün geride kalırken, terör örgütü PYD/PKK’nın 820 bin sivilin yaşadığı İdlib sınırları içindeki dünyanın en büyük mülteci kampına yönelik saldırısı gözleri bölgeye çevirdi. Daha önce herhangi bir şekilde saldırıya maruz kalmamış olan Atme Kampı sakinleri oldukça tedirgin. AFAD, Kızılay ve İHH’nın yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışan Atme sakinlerinin kamp düzenekleri sınırımızın hemen yanı başında bulunuyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN PLANI

Afrin operasyonu ile birlikte içeride askeri ve siyasi olarak sıkışan PYD’nin, Afrin’in Cinderes bölgesinin yanı başındaki Atme’yi hedef alarak kamp halkını harekete geçirmeye çalıştığı belirtiliyor. Bölgedeki yerel askeri kaynaklar, örgütün sıkıştıkça Atme halkına saldırılarını artırıp 820 bin sivili Türkiye kapılarına yönelmeye zorlamak istediği ifade ediyor.

REJİM GÜNEYDEN İLERLİYOR

İdlibli yerel yetkililer, Rusya’nın hava desteği verdiği rejimin, kara ordusu ile İdlib’in güneyinden ilerlemeye devam ettiğine de dikkat çekiyor. Rejimin İdlib’e 26 kilometre yaklaştığı, bu sıkışmanın giderek artmasının Atme için risk yaratacağı vurgulanıyor.