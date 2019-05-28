Terör örgütüne 'pençe' darbesi! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde de PKK terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs 2019 tarihinde başlatılan Pençe harekatının yeni safhası planlandığı şekilde başarı ile devam etmektedir. Gece icra edilen hava hücum harekâtı ile bölgeye indirilen komando birliklerimiz, zor hava ve arazi şartlarına rağmen bölgede arama ve tarama faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir. Daha önce BTÖ tarafından yerleştirilmiş mayın ve EYP’ler etkisiz hale getirilmekte, tespit edilen sığınak ve barınaklar imha edilmektedir. Şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hakurk bölgesinde icra edilen bu harekatla koordineli olarak uzun menzilli ateş destek vasıtaları ile Kandil ve Asos bölgelerinde daha önce tespit edilmiş olan BTÖ’ye ait barınak ve sığınaklar imha edilmiştir. Harekat planlandığı şekilde devam etmektedir."