Terör örgütüne 'Pençe' darbesi: 51'e yükseldi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 2 PKK 'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 51 olduğu belirtildi.

Öte yandan harekât kapsamında 3 kg’lık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kg’lık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi.