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Terör örgütüne 'Pençe' darbesi: 51'e yükseldi

15 Haziran 2019 Cumartesi - 14:28 | Son Güncelleme : 15 06 2019 - 17:22

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


 Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde  başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 2 PKK'lı teröristin daha  etkisiz hale getirildiği bildirildi.Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen  terörist sayısının 51 olduğu belirtildi.
 
Öte yandan harekât kapsamında 3 kg’lık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kg’lık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi.
 

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