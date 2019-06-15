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Terör örgütüne 'Pençe' darbesi: 49'a yükseldi

15 Haziran 2019 Cumartesi - 14:28 | Son Güncelleme : 15 06 2019 - 14:40

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.


Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı'na ilişkin  Twitter hesabından açıklama yaptı.Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.
 
Harekât kapsamında son olarak 3 kg’lık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kg’lık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi."
 

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