Terör örgütüne darbe üstüne darbe: 9 terörist öldürüldü

Diyarbakır’da 2, Hakkari’de 4, Tunceli’de 1, Irak Gara'da 2 olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı terör örgütüne düzenllenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır -Hani ilc¸e kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ayrıca, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirilirken, Tunceli -Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 22 Haziran’da başlatılan S¸ehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.

Böylelikle, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır’da 2, Hakkari’de 4, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."

Öte yandan Irak 'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK 'ya ait hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatı düzenlendi.

Harekat kapsamında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.