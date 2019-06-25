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Terör örgütüne darbe üstüne darbe: 5 terörist öldürüldü

25 Haziran 2019 Salı - 8:15 | Son Güncelleme : 25 06 2019 - 8:19

Diyarbakır’da 2, Hakkari’de 2, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı terör örgütüne düzenllenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada  şöyle denildi: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Hani ilc¸e kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 
Ayrıca, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve  İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 22 Haziran’da  başlatılan  S¸ehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında *1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. 
Böylelikle,  iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır’da 2, Hakkari’de 2, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam toplam 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 
Operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."
 
 

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