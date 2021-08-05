05 Ağustos 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.425 0.77 EURO 10,1290 0.89
USD 8,5430 0.81 ALTIN 497,230 0.66
CANLI BORSA
TÜMÜ

Terör örgütüne darbe! 3 bölgede 6 terörist etkisiz hale getirildi

05 Ağustos 2021 Perşembe - 16:17 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 16:17

Terörle mücadele operasyonları kapsamında 3 bölgede toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.


Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, Hava Kuvvetlerinin desteğinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
 
Böylece bugün gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında, Van’da 3, Mardin’de 1, Hakkari’de 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

ETİKETLER

Terör örgütü terörist operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.