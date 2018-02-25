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Terör örgütüne büyük darbe! Ele geçirdiler

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 10:24 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 10:44

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait bir kampı ele geçirdi. Bölgeden gelen sıcak görüntülerde kamp alanında, teröristlerin, terör örgütü elebaşını kayaya resmettikleri görüldü.


Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan  Şeran beldesine bağlı Ömeranlı köyü yakınlarında ÖSO ve YPG/PKK arasında şiddetli  çatışmalar yaşandı.
 
ÖSO güçleri ve terör örgütü mensupları arasındaki sıcak çatışma  anlarını AA kameraları görüntüledi.
 
 
Çatışmaların ardından ÖSO birlikleri ele geçirdiği ve teröristlerin  silahlı eğitim kampı olarak kullandığı alana girdi.
 
Çatışmada, kamptaki teröristler etkisiz hale getirildi.
 
 
 
Örgüt elebaşını kayaya resmetmişler
 
Kamp alanında, teröristlerin, üzerine örgüt elebaşı "Apo" adını  yazdıkları bir kayanın üst kısmını insan başı şeklinde yontmaya çalışarak,  elebaşının yüzünü kabartma halinde resmettikleri dikkati çekti.
 
ÖSO güçleri, kampın ele geçirilmesinin ardından kayada yüzün  resmedildiği bölümü tahrip ederken, barınaklarda örgüte ait çok sayıda flama ve  doküman buldu.
 
 
  
 

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