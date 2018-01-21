Terör örgütüne büyük darbe!

Tunceli Valiliği'nden operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz kırsalında başlatılan operasyon kapsamında, teröristlere ait 3 sığınak ve bir doğal yarık içerisinde; 1240 çift mekap ayakkabı, 600 serum, bin adet tıbbi ilaç, 2 şişme yatak, 2 şişirme pompası, 8 akü, 2 katır semeri, bir jeneratör, bol miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ve temizlik malzemesi ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."