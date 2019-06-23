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Terör örgütüne ağır darbe! Sayı yükseliyor

AA |  23 Haziran 2019 Pazar - 16:55 | Son Güncelleme : 23 06 2019 - 16:55

Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 96 olduğu bildirildi.


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Pençe harekatı terör örgütü PKK PKKya darbe
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