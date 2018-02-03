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Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi imha edildi

AA |  03 Şubat 2018 Cumartesi - 18:51 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 21:20

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.


Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı  kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde, keşif ve gözetleme  vasıtaları ile saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve  DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik bugün saat 17.52'de hava harekatı  düzenlendiği bildirildi.
 
Hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi  olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi. Harekata katılan uçakların  emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.
 
Şeyh Horoz bölgesinde akşam saatlerinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör  örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda bir tank isabet almış, tank  civarında bulunan bir asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı.
 
 
 
 

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