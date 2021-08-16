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Terör örgütüne ağır darbe! Boko Haram üyesi 190 kişi teslim oldu

AA |  16 Ağustos 2021 Pazartesi - 17:29 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 17:29

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütüne mensup 190 kişinin teslim olduğu bildirildi.


Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya ordusu, Borno eyaletinin  farklı noktalarında Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenledi.
 
Operasyonlar sırasında 190 terörist af için teslim oldu.
 
Borno eyaletinde son bir ayda açlık nedeniyle 1500'den fazla Boko  Haram üyesi teslim oldu.
 
Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en  fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
 
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko  Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden  fazla kişi öldü.
 
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve  Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki  saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
 
Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi  göç etmek zorunda kalıyor.
 

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Boko Haram Terör örgütü nijerya
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