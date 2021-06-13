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Terör örgütünden kaçıp teslim olan 2 terörist tutuklandı

AA |  13 Haziran 2021 Pazar - 20:37 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 20:37

Terör örgütü PKK'dan kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 2 terörist tutuklandı.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2 Haziran'da Habur Kara  Hudut sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim olan teröristler S.B. ve E.S.A,  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edilerek  gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 terörist  "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza  Hakimliğince tutuklandı.
 
Tutuklanan teröristler ifadelerinde çok sayıda mağara, sığınak ve  cephaneliğin yerini güvenlik güçlerine aktardı ve birçok teröristi teşhis etti.
 
  
Terörist E.S.A'nın ise 14 Mayıs 2019'da bir askeri şehit ettiğini ve  bunu kask kamerasına kaydettiğini itiraf ettiği öğrenildi.
 

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Terör örgütü PKK Habur Sınır Kapısı
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