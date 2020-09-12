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Terör örgütünden kaçan genç, PKK'nın kirli yüzünü anlattı

AA |  12 Eylül 2020 Cumartesi - 11:26 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 11:26

Diyarbakır'da 5 yıl önce 13 yaşındayken dağa götürülen ve terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan E.Ç, PKK'nın kirli yüzünü anlattı.


Diyarbakır'da 5 yıl önce 13 yaşındayken dağa  götürülen ve terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan E.Ç,  teröristlerin çocukları çatışmalara nasıl sürdüğünü anlattı. 
 
Jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan  kaçarak devletin şefkatli kollarına sığınanların sayısı her geçen gün artıyor.
 
Bu kişilerden biri de Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa il jandarma  komutanlıkları ile Jandarma İstihbarat Komutanlığının ortak yürüttüğü ikna  çalışmaları sonucu   bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olan E.Ç.
 
E.Ç, güvenlik güçlerine verdiği ifadede okuldan bir sınıf arkadaşıyla  merkez Sur ilçesinde o dönem terör örgütünün gençlik yapılanmasının kullandığı  binaya gittiklerini, kendilerini alan bazı kişiler tarafından Lice ilçesi  kırsalına götürüldüklerini belirtti.
 
Terör örgütü PKK'ya katılacaklarını yolda öğrendiğini ifade eden E.Ç,  araçtaki kişilerin "Canın ne zaman isterse seni geri göndeririz." dediğini  aktardı.
 
Kendilerini karşılayan silahlı terör örgütü mensuplarıyla bir süre  yürüdükten sonra teröristlerin kamp olarak kullandığı bölgeye geldiklerini  anlatan E.Ç, şunları kaydetti:
 
"Bölgede yaklaşık bir hafta kaldık. Bu sürede yük hayvanlarıyla su  taşıyor, ağaç keserek gündelik işlerle uğraşıyorduk. Buradaki sohbetlerde örgüt  propagandası yapılıyordu. Daha sonra yeni katılım yapmış 2'si kadın 10 kişiyle  Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesine gittik. Hava karardıktan sonra akarsudan şişme  botla karşı tarafa geçerek kampta 10 gün eğitim aldık. Eğitimlerin ardından yine  botla Irak'ın kuzeyindeki Gare bölgesine geçtik."
 
"Terör örgütü PKK savaşta çocukları öne sürüyordu"
 
Örgüt elebaşılarının yaptıkları toplantıda Sincar bölgesinde "savaş"  olduğunu söylediklerini dile getiren E.Ç, bölgede terör örgütü DEAŞ'a karşı  savaşmalarıyla ilgili konuşmaların yapıldığını öne sürdü.
 
E.Ç, "60 kişiyle Duhok üzerinden Suriye'nin Til Koçer bölgesinde  bulunan, YPG karargahı olarak bildiğim Karaçok ve oradan da Sincar bölgesine  geçtim. Burada DEAŞ ile savaştım. Silahlar ve mühimmat Suriye'den geliyordu.  Tanıdığım Siirtli bir çocuk bu çatışmada öldü. Çatışmalarda 13-14 yaşlarındaki  çocuklar öldü. Örgütte 12-13 yaşında yüzlerce çocuk vardı. Çocukları kolay  kandırıp korkuttukları içine kolayca bu savaşın içine sokuyorlardı." ifadelerini  kullandı.
 
Sincar bölgesinde yabancı uyruklu kişilerin kendilerine özel eğitim  verdiklerini anlatan E.Ç, PKK'nın bölgede yaşayan Ezidi halkı da savaşta  kullandığını belirtti.
 
"Sürekli işkence yaptılar, beni dövdüler"
 
E.Ç. şunları anlattı:
 
"Sincar'da 2018'de görev amaçlı kullandığım araçla iki arkadaşımla  Kobani'ye (Ayn el Arap) kaçtık. Bir dükkana ailemle konuşmak için girdim. Ailemle  konuştuktan sonra dükkan sahibi, beni ve arkadaşlarımı oradaki YPG'lilere şikayet  etti. Örgüt, beni daha sonra cezaevine attı. Ailemle yaptığım konuşmanın  telefonda bulunan bir programla ses kaydı alınmış. Bunu dinlemeleri üzerine  istihbarat ile çalıştığımı düşünerek beni Suriye'deki cezaevinde tek kişilik  hücreye koydular.
 
Burada kaldığım 7 ayda sürekli işkence yaptılar, beni dövdüler. Geçen  yıl ise terör örgütüne ait Suriye'deki cezaevine gönderildim."
 
E.Ç, diğer örgüt üyelerinin de bulunduğu cezaevine gelen PKK/KCK'nın  sözde üst düzey yöneticilerinden Muzaffer Ayata'nın kendilerine hakaret ettiğini  söyledi.
 
Cezaevinden çıktıktan sonra Barış Pınarı Harekatı sırasında bölgede  istihbarat toplayan bir teröristin şoförlüğünü yapmaya başladığını ifade eden  E.Ç, "Aklımda örgütten kaçarak ailemin yanına gelme fikrim devam ediyordu." dedi.
 
Kaçmaya çalışan 12 yaşındaki çocuğu infaz etmişler
 
Teröristlerin örgütten kaçmak isterken yakaladıkları 12 yaşındaki  çocuğu infaz ettiklerini belirten E.Ç, bir toplantıda da bir kadın örgüt  üyesinin, üzerine çok gelindiği için yanındaki silahla intihar ettiğini anlattı.
 
E.Ç, ifadesinde şunları kaydetti:
 
"Küçük yaşta olduğum için terör örgütüne kandırılarak, zorla  götürüldüm. Sürekli örgütten ayrılmak istediğim için girişimlerde bulundum. Bunu  bilen terör örgütü beni sürekli hapishaneye atarak işkenceye maruz bıraktı. Bu  yıl ailem aracılığıyla jandarma ikna ekipleriyle irtibata geçip görüşmeye  başladım. Uygun zamanı bulduğum gün gelip teslim oldum."
 

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Terör PKK Diyarbakır
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