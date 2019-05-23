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Terör örgütünde iç hesaplaşma! Gri kategorideki terörist mağarada infaz edildi!

AA |  23 Mayıs 2019 Perşembe - 12:26 | Son Güncelleme : 23 05 2019 - 12:34

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da sözde üst yönetim, kırsaldaki teröristleri "ajanlıkla" suçluyor. Son dönemde artan örgüt içi infazlara intihar süsü veren terör örgütünün, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "sözde Erzurum Yayladere Gücü sorumlusu" Mordem Kanireş kod adlı Erhan Gülen"i kaldığı mağarada öldürttüğü ortaya çıktı.


 Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren  bölücü terör örgütü PKK'da iç hesaplaşmaların hızlandığı, kış döneminde örgüt  yöneticilerinin emriyle "ajan" olduğu gerekçesiyle öldürtülen terörist Erhan  Gülen'in intihar ettiği algısının oluşturulmaya çalışıldığı ortaya çıktı. 
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin  operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da yaşanan korku ve  panik, örgüt içi hesaplaşmayı hızlandırdı.  Son dönemdeki operasyonlarla sözde  lider kadroda yer alanlar başta  olmak üzere birçok teröristin etkisiz hale getirilmesi, örgütün sözde üst  yönetimiyle kırsaldaki teröristleri birbirine düşürdü. Sözde lider kadro, kırsaldaki teröristleri ajanlıkla suçlarken, bu  suçlamalar örgütte  infazları artırdı.      Bölücü terör örgütü, infazlara örgüt mensupları arasında huzursuzluğa  neden olmaması için intihar süsü veriyor.
 
Gri kategorideki terörist  infaz edildi
 
 Örgüt içi infaz son olarak Jandarma Özel Harekat birliklerince 15  Mayıs'ta Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale  getirildiği operasyonla ortaya çıkarıldı.Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "sözde Erzurum  Yayladere Gücü sorumlusu" Mordem Kanireş kod adlı Erhan Gülen'in kış döneminde  örgüt yöneticilerinin emriyle kaldığı mağarada öldürüldüğü ve bunun intihar  olarak gösterildiği belirlendi.
 

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