Terör örgütünde büyük çöküş... Ses kayıtlarıyla ortaya çıktı! Hain plan kendilerini vurdu

63 GÜN SÜREN ÇALIŞMA SONUNDA DEŞİFRE OLDU

İŞTE TERÖRİSTLERİN YAPTIĞI O KONUŞMA:

Tekoşer Amara: Sen bu geçen yıl Zagros'daki durumu biliyorsun değil mi?

Zinar Koçer: Hangi konu?

Tekoşer Amara: Kazayla ölenleri.

Zinar Koçer: Hiç bilgim yok.

Tekoşer Amara: 12 arkadaş. Sınıra düşman birliğine etkili eylem için çıkartıldı. Son durum için mola verdikleri yerde kazayla 10'u hepsi orada öldü.